Группу российских военных утопили в оккупированном Мариуполе 2.09.2023, 20:07

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Перед этим напоив до бессознательного состояния.

В оккупированном Мариуполе обнаружены тела пятерых российских военных.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на российские телеграм-каналы, тела оккупантов были найдены на одном из пляжей города.

Все военные были убиты неизвестными. Убитые оккупанты не были ограблены. Пропало только их оружие, а деньги и другие ценные вещи остались не тронутыми.

«Их явно убили. Сначала напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, потом утопили в море. После этого преступники вытащили тела на пляж и положили их в ряд. Очень похоже на акцию устрашения», - сообщают ТГ-каналы.

Также сообщается, что трое военных перед смертью сопротивлялись, о чем, якобы, свидетельствуют следы на их телах. Двое других сопротивления, скорее всего, не оказали.

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