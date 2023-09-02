Группу российских военных утопили в оккупированном Мариуполе
- 2.09.2023, 20:07
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Перед этим напоив до бессознательного состояния.
В оккупированном Мариуполе обнаружены тела пятерых российских военных.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на российские телеграм-каналы, тела оккупантов были найдены на одном из пляжей города.
Все военные были убиты неизвестными. Убитые оккупанты не были ограблены. Пропало только их оружие, а деньги и другие ценные вещи остались не тронутыми.
«Их явно убили. Сначала напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, потом утопили в море. После этого преступники вытащили тела на пляж и положили их в ряд. Очень похоже на акцию устрашения», - сообщают ТГ-каналы.
Также сообщается, что трое военных перед смертью сопротивлялись, о чем, якобы, свидетельствуют следы на их телах. Двое других сопротивления, скорее всего, не оказали.