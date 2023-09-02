Дочь Пескова пошла в школу с «украинским флагом» 1 2.09.2023, 21:37

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Z-патриоты остались недовольны нарядом.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выложила фотографию со своей второй дочкой, спровоцировав неожиданную реакцию в Сети. Пользователи обратили внимание на желто-синюю расцветку галстука, который был надет на 9-летнюю Надю Пескову, пишет «Обозреватель».

Подписчики 48-летней экс-фигуристки с иронией похвалили ее за то, что отправила ребенка в школу с сине-желтым флагом на одежде.

«Видно что корни украинские . Цвета правильно подобраны в галстуке. Молодцы! Жовто-блакытна краватка, як український стяг», – пишут юзеры [орфография и стилистика оригинала сохранены].

Z-патриоты остались недовольны нарядом.

«Странная форма в российской школе... с цветами украинского флага... » – удивляются россияне.

Надежда является совместным ребенком титулованной спортсменки и пресс-секретаря Кремля. Навка завязала роман с женатым на тот момент Песковым в 2010 году. 21 августа 2014 года в Подмосковье Навка родила вторую дочь.

1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова. От первого брака у Навки есть 23-летняя дочь Александра.

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