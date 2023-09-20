«Кадырова ввели в искусственную кому, врачи ЦКБ констатировали умирание мозга» 4 20.09.2023, 9:04

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Появились новые данные о состоянии главы Чечни.

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли ввести в состояние искусственной комы. Причиной источники называют отторжение пересаженной почки, которое началось несколько дней назад.

Такой информацией в Twitter поделился израильский филантроп Леонид Невзлин. Он считает, что почку политику могли пересадить в Объединенных Арабских Эмиратах местные врачи, которые уже не менее года-полутора лечили пособника Путина.

«В любом случае, в соответствии с протоколом, его ввели в искусственную кому. Далее – не могу гарантировать – врачи в ЦКБ [Центральная клиническая больница Москвы] констатировали умирание мозга. И вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там, и уже колдуют над ним», – написал россиянин.

По его данным, Кадыров находится в отдельном блоке с охраной, там его посещали приближенные лица.

«Я не могу исключить как игру в «смерть» в интересах Кремля, как и реальную смерть Кадырова», – добавил Невзлин.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что состояние здоровья Кадырова значительно ухудшилось. Он якобы несколько дней находился в коме.

По данным нашего издания, главе Чечни могли сделать операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. По некоторым данным, приспешник Владимира Путина находится в критическом состоянии в клинике в Москве.

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