закрыть
20 сентября 2023, среда, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Кадырова ввели в искусственную кому, врачи ЦКБ констатировали умирание мозга»

4
  • 20.09.2023, 9:04
  • 7,474
«Кадырова ввели в искусственную кому, врачи ЦКБ констатировали умирание мозга»

Появились новые данные о состоянии главы Чечни.

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли ввести в состояние искусственной комы. Причиной источники называют отторжение пересаженной почки, которое началось несколько дней назад.

Такой информацией в Twitter поделился израильский филантроп Леонид Невзлин. Он считает, что почку политику могли пересадить в Объединенных Арабских Эмиратах местные врачи, которые уже не менее года-полутора лечили пособника Путина.

«В любом случае, в соответствии с протоколом, его ввели в искусственную кому. Далее – не могу гарантировать – врачи в ЦКБ [Центральная клиническая больница Москвы] констатировали умирание мозга. И вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там, и уже колдуют над ним», – написал россиянин.

По его данным, Кадыров находится в отдельном блоке с охраной, там его посещали приближенные лица.

«Я не могу исключить как игру в «смерть» в интересах Кремля, как и реальную смерть Кадырова», – добавил Невзлин.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что состояние здоровья Кадырова значительно ухудшилось. Он якобы несколько дней находился в коме.

По данным нашего издания, главе Чечни могли сделать операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. По некоторым данным, приспешник Владимира Путина находится в критическом состоянии в клинике в Москве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох