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В Беларуси заметно сократилось строительство жилья для нуждающихся

  • 20.09.2023, 10:49
В Беларуси заметно сократилось строительство жилья для нуждающихся

По сравнению с прошлым годом оно уменьшилось на 18,57%.

За восемь месяцев этого года в Беларуси построили почти на 11% меньше жилья, чем за аналогичный период в прошлом году. На это обратил внимание ресурс «Позірк» после анализа данных Национального статистического комитета.

В цифрах это выглядит так: за январь — август 2023 года в Беларуси построили 23,2 тыс. новых квартир, в 2022-м это показатель составлял 26 тысяч квартир. В квадратных метрах получилось меньше на 6,67%. В этом году эксплуатацию ввели 2 млн 164,4 тыс. квадратных метров общей площади против 2 млн 319 тыс. в прошлом году.

Особенно заметно сократилось строительство жилья для нуждающихся. По сравнению с прошлым годом оно уменьшилось на 18,57%. За восемь месяцев этого года для нуждающихся построили 831,2 тыс. кв. м общей площади жилья, в прошлом году к сентябрю было построено уже 1 млн 20,8 тыс. Еще заметнее сократилось количество жилья, которое для нуждающихся строят с господдержкой — на 24,33%. Построено 595 тыс.кв.м против 786,3 тыс.кв.м в прошлом году.

При этом, согласно статистическому обзору ЕЭК, за январь–июль 2023 года ввод в эксплуатацию жилья в Беларуси вырос — на 8,1%.

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