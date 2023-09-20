Алесь Беляцкий получил премию «Золотые лавры – 2023»
- 20.09.2023, 11:30
Награду за политзаключенного получила правозащитница «Весны».
Правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом премии «Золотые лавры» в номинации «Личность года». Вручение премии состоялось 19 сентября в Варшаве, сообщает «Весна».
Премия «Золотые лавры» имеет 9 номинаций в самых разных областях и присваивается лицам, учреждениям и компаниям за их отличную общественную и социально-культурную деятельность.
В номинации «Личность года» победителем стал политзаключенный правозащитник Алесь Беляцкий, приговоренный режимом Александра Лукашенко к 10 годам тюрьмы.
По словам организаторов, премия Алесю Беляцкому вручается «за непоколебимую и бескомпромиссную борьбу за свободу, демократию и гражданские права в Беларуси, а также за многолетние усилия по построению гражданского общества с правом критики властей, возможностью протестовать и высказывать свое мнение».
Награду за Алеся Беляцкого получила правозащитница «Весны» Елена Лаптенок.