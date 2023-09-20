Алесь Беляцкий получил премию «Золотые лавры – 2023» 20.09.2023, 11:30

Алесь Беляцкий

Награду за политзаключенного получила правозащитница «Весны».

Правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом премии «Золотые лавры» в номинации «Личность года». Вручение премии состоялось 19 сентября в Варшаве, сообщает «Весна».

Премия «Золотые лавры» имеет 9 номинаций в самых разных областях и присваивается лицам, учреждениям и компаниям за их отличную общественную и социально-культурную деятельность.

В номинации «Личность года» победителем стал политзаключенный правозащитник Алесь Беляцкий, приговоренный режимом Александра Лукашенко к 10 годам тюрьмы.

По словам организаторов, премия Алесю Беляцкому вручается «за непоколебимую и бескомпромиссную борьбу за свободу, демократию и гражданские права в Беларуси, а также за многолетние усилия по построению гражданского общества с правом критики властей, возможностью протестовать и высказывать свое мнение».

Награду за Алеся Беляцкого получила правозащитница «Весны» Елена Лаптенок.

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