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Диверсанты взорвали два самолета и вертолет на правительственном аэродроме под Москвой

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  • 20.09.2023, 11:56
  • 10,056
Диверсанты взорвали два самолета и вертолет на правительственном аэродроме под Москвой

Руководство РФ охватила паника.

На аэродроме Чкаловский группа Следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены 2 самолета и 1 вертолет. Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах – на аэродроме базируются правительственные самолеты, т.н. «самолеты судного дня» и самолеты-разведчики.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку спецназначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов в Московской области.

Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.

В РФ проводятся мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в СМИ информации о событии.

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