Армянские военные из Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня 20.09.2023, 11:55

5,090

Вся тяжелая техника и вооружение ополченцев будут вывезены для утилизации.

Армянские войска из Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь, сообщает 24News.

Азербайджанская сторона подтвердила победу в конфликте и заявила, что армянские войска будут полностью выведены из Карабахского региона.

Также речь идет о расформировании и полном разоружении местных ополченцев. Вся тяжелая техника и вооружение будут вывезены для утилизации.

Отметим, что глава Азербайджана Ильмхам Алиев заявил, что переговоры с так называемыми властями Нагорного Карабаха будут проводиться после их капитуляции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».