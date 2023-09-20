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Армянские военные из Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня

  • 20.09.2023, 11:55
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Армянские военные из Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня

Вся тяжелая техника и вооружение ополченцев будут вывезены для утилизации.

Армянские войска из Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь, сообщает 24News.

Азербайджанская сторона подтвердила победу в конфликте и заявила, что армянские войска будут полностью выведены из Карабахского региона.

Также речь идет о расформировании и полном разоружении местных ополченцев. Вся тяжелая техника и вооружение будут вывезены для утилизации.

Отметим, что глава Азербайджана Ильмхам Алиев заявил, что переговоры с так называемыми властями Нагорного Карабаха будут проводиться после их капитуляции.

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