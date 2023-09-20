Белорус поехал по распределению в Брест и получил шок от жилья для молодых специалистов 10 20.09.2023, 14:05

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Видео набрало сотни тысяч просмотров.

Белорус Максим отрабатывает распределение в одном из детских садов Бреста. Он музыкальный руководитель.

Парень делится в тиктоке, что, как молодому специалисту, ему предложили социальное жилье. Но, увидев условия, он отказался. В видео видна комната со старым ремонтом, грязная ванная комната и кухня, душ весь в налете.

«Самое смешное, что вахтерша говорит: «Ну, жить можно», — написал он.

Парень попросил дать ему другое жилье на время отработки.

«В Минске по статусу сироты я жил в нормальных условиях. Да, с тараканами, с плохим душем, но жил, а тут…» — поделился он в комментариях. Ролик набрал 370 тысяч просмотров.

Некоторые пользователи не увидели в запущенном жилье ничего страшного. «Отчистить и отмыть – и ок», «Скажите спасибо, что хоть такое общежитие дали» — говорят парню.

Большинство пользователей разделяют его возмущение и вспоминают свои арендные комнаты.

«Судя по картинке, как минимум 40 лет не было ремонта».

«В Жлобине то же самое. Плюс тараканы и душ в подвале без замков на дверях. Еще и платить за это чудо нужно 70 р. Свалила на квартиру, короче».

«Мне в Минске предложили комнату на троих без мебели с ободранными наполовину обоями и ободранным полом. Душ на здание один, туалеты общие — дырки в полу.

Двери наполовину сгнили, рабочий и свой ноут страшно оставлять. Я подсчитала стоимость мебели, ремонта, и вышло, что снять комнату на пару лет так же стоит».

«Такие же условия в Шклове, только еще и без мебели. Я езжу каждый день из Могилева».

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