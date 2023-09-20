Соратник Гиркина: На жизнь Путина совершили третье покушение

Соратник Гиркина: На жизнь Путина совершили третье покушение2
- 20.09.2023, 16:06
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На главу Кремля идет охота.
В рядах Z-патриотов панические настроения из-за утреннего удара дрона-камикадзе по резервуару (с топливом возле резиденции диктатора РФ Владимира Путина).
Соратник экс-главаря террористов «ДНР» Игоря Стрелкова Виктор Алкснис заявил об «охоте» на главу РФ, пишет «Диалог».
«Похоже, что любимое место отдыха президента РФ резиденция Бочаров Ручей рядом с Сочи станет недоступным по соображениям безопасности. Украина ведет настоящую охоту на Путина», — написал российский ультрапатриот.
Он уверяет, что это уже якобы третье покушение на жизнь Путина с помощью БПЛА.