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ФСБ обвинила жителя Алтайского края в отравлении воды для мобилизованных

  • 20.09.2023, 18:29
ФСБ обвинила жителя Алтайского края в отравлении воды для мобилизованных

Что известно.

ФСБ задержала в Барнауле 42-летнего мужчину, который, по версии спецслужбы, отравил воду для мобилизованных.

«Преступный умысел жителя Барнаула своевременно пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю», — сообщили в ФСБ цитата по «РИА Новости».

Как утверждают в ведомстве, россиянин 1981 года рождения вышел в соцсетях на граждан Украины и «стал выражать радикальные взгляды на политический курс Российской Федерации». Он также заявлял о готовности поддержать Вооруженные силы Украины.

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — отметили в пресс-службе ведомства. При этом военнослужащие не успели выпить отравленную воду.

На видео задержания, которое опубликовало «РИА Новости», силовики хватают прогуливающегося по улице мужчину, валят его на землю, затем отводят в автомобиль, лежа на полу которого задержанный спрашивает: «А какая измена-то?» Но оперативный сотрудник ему не отвечает.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Барнаульца заключили под стражу.

До этого ФСБ отчиталась о раскрытии организованной группы контрабандистов, которые якобы покупали и ремонтировали детали военных самолетов и вертолетов для украинской армии. По утверждению спецслужбы, делали они это в России, затем переправляя отремонтированные детали в Европу, откуда они уже поступали в Украину.

В преступную группу входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии. При задержании у них изъяли более 100 комплектующих для авиационной техники боевого применения, а также $117 тыс. и 59 тыс. евро.

На фигурантов завели дело по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 30 и ч. 3. ст. 226.1 УК). Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Лефортовский суд Москвы отправил всех фигурантов в СИЗО.

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