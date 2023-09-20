ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ
- 20.09.2023, 18:59
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Вооруженные Силы Украины ударили по командному пункту ЧФ РФ в вблизи оккупированного Севастополя.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
«Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму у аэродрома «Бельбек» раздаются взрывы.