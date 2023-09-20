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ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ

  • 20.09.2023, 18:59
  • 5,076
ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ

Подробности.

Вооруженные Силы Украины ударили по командному пункту ЧФ РФ в вблизи оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму у аэродрома «Бельбек» раздаются взрывы.

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