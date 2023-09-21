Жены российских военных летчиков, бомбящих Украину, боятся выходить на улицу 8 21.09.2023, 17:29

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Их предупредили о последствиях.

Жены российских военных летчиков до смерти перепуганы от угроз, которые поступают их мужьям. Неизвестные узнали номера телефонов и адреса пилотов, которые бомбят украинские города, и расписали стены их домов надписями со словом «Убийцы».

В городе Энгельс под Саратовом расположен аэродром, откуда совершаются налеты на Украину.

Об этом сообщает телеграм-канал «Украина 365» и публикует запись анонимного звонка одному из пилотов.

Неизвестный обвиняет его в убийстве украинцев и желает, чтобы он «вечность гнил в самой худшей тюрьме».

Летчиков и их жен так «обрабатывают» уже несколько недель - женщины боятся выходить на улицу и не выпускают из квартир детей, пишет одна из них в письме каналу SOTA.

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