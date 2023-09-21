Украина уничтожила пять установок российских ракетных комплексов С-400 1 21.09.2023, 19:39

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Сумма ущерба – миллиарды долларов.

Россия потеряла в войне с Украиной уже более 12 000 единиц военной техники. Среди них – как минимум пять пусковых установок, входящих в состав С-400, главных зенитно-ракетных комплексов Воздушно-космических сил России, обратил внимание Newsweek. Причем две из них были уничтожены за последний месяц в Крыму, который украинские войска подвергают все более активным обстрелам.

По данным сайта Oryx, который учитывает документально зафиксированные потери в ходе российско-украинского конфликта, было уничтожено пять транспортно-пусковых установок (каждая имеет четыре ракетных контейнера), а также несколько единиц другого оборудования, включая пункт управления, радар, машину обеспечения.

В последнее время Украина стала все чаще наносить удары по военным объектам в Крыму, используя воздушные и морские беспилотники, ракеты, проводя операции для уничтожения радиоэлектронных средств обороны. Две батареи С-400 были атакованы в конце августа и в сентябре – на мысе Тарханкут и около Евпатории.

Уничтожение таких средств ПВО важно по двум причинам, пояснил Newsweek военный эксперт Дэвид Хэмблинг. Во-первых, «ранее представлялось, что С-400 работали хорошо, но теперь они кажутся уязвимыми»; во-вторых, их уничтожение «пробивает дыры в противовоздушной обороне, которыми затем можно воспользоваться».

Как рассказали ВВС в Службе безопасности Украины, беспилотники сначала поражали «глаза» С-400, а затем наносился удар крылатыми ракетами «Нептун», это позволило «вскрыть» систему ПВО.

Через образовавшиеся в ней «дыры» могли быть нанесены удары по военно-морской базе в Севастополе: так, 13 сентября были повреждены корабль и подводная лодка – возможно, с помощью ракет Storm Shadow. Потеря части установок С-400 сделало российские цели в Крыму более уязвимыми для ударов этих ракет, которые Украина получила от Великобритании, считает Хэмблинг. Эксперты Института изучения войны написали о «тактических провалах», которые могут «отражать более серьезные системные проблемы в противовоздушной обороне в оккупированном Крыму».

Стоимость ЗРК С-400 (в нем может быть несколько десятков пусковых установок, а также пункт управления, радиолокационный комплекс, средства технического обеспечения и пр.) может превышать $600 млн. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил «Коммерсанту» и Владимиру Путину, что с Турцией Россия договорилась о продаже четырех комплексов за $2,5 млрд. А их первым иностранным покупателем был Китай, который, по информации «Ведомостей» в 2014 г., решил приобрести шесть комплексов более чем за $3 млрд.

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