В Украине разрешили писать слово «россия» с маленькой буквы 3 21.09.2023, 19:49

1,218

Не будет считаться ошибкой.

Написание слов «россия», «москва» и подобных с маленькой буквы в неофициальных текстах не будет считаться ошибкой в Украине.

Об этом сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Так, в Нацкомиссии отметили, что написание названий «российская федерация», «россия», «москва», «московия», «московское царство», «российская империя»», «государственная дума рф» и подобных с маленькой буквы можно не квалифицировать как уклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера.

Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины по обращению вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Как писать «Россия» в официальных текстах?

Министр образования и науки Оксен Лесной отмечал, что название государства «Российская Федерация» в официальных документах должно быть написано с заглавных букв.

Так, сначала МОН выпустил документ по образованию украинских детей за границей, в котором РФ написано с маленькой буквы. Однако позже Лесной выпустил приказ о написании названия Россия с заглавной буквы и приказал исправить название, если в документах оно написано с маленькой буквы. Он объяснил, что без исправления названия в приказе Минюст не зарегистрировал бы этот документ.

Лесной считает, что написание «рф» с заглавной буквы — ошибка, но таково требование нормопроектирования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».