Взрывы в Феодосии и Севастополе: Крымский мост перекрыт 22.09.2023, 10:59

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иллюстративное фото

Севастопольскую бухту затянуло дымом.

В оккупированном Крыму утром 22 сентября прогремели взрывы. Их слышали в Феодосии и Севастополе, в последнем оккупанты применили дымовые завесы. Кроме того, на Керченском мосту перекрыли движение, сообщает «Крымский ветер».

Советник «главы Крыма» Олег Крючков заявил, что на центральной набережной Феодосии якобы нашли боеприпас. Проход временно перекрыт, так как саперы проводят разминирование.

Тем временем крымские паблики сообщили о громких звуках в оккупированном Севастополе. Отмечается, что там оккупанты применили дымовую завесу и закрыли рейд через бухту.

Также были опубликованы фото, на которых видно, как над Севастопольской бухтой поднимается дым.

Позже стало известно о запуске ракет российской ПВО из Черноморского, который, очевидно, и был причиной маскировки бухты.

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