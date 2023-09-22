Подоляк: Заменить Кадырова могут два человека

Подоляк: Заменить Кадырова могут два человека1
- 22.09.2023, 13:18
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В России начинаются необратимые процессы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в критическом состоянии. В случае его смерти в Чечне начнется борьба за власть, а в России – внутренние необратимые процессы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал «24 каналу», кто может заменить Кадырова и восстановить контроль в Чечне.
«Там есть две другие особи, которые могут перехватить управление. Это Делимханов и Даудов. Я здесь не вижу существенных изменений, то есть все будет все равно под контролем», – отметил Подоляк.
Адам Делимханов – дальний родственник Кадырова, депутат российской госдумы.
Магомед Даудов – председатель парламента Чеченской республики.
К чему приведет смерть Кадырова
Гибель руководства ЧВК «Вагнера» оказала существенное влияние на силовую вертикаль в России. Теперь близок к смерти Кадыров. Вероятно, подобные эксцессы будут продолжаться – и так называемые «элиты» начнут бояться.
«Но вообще это говорит о том, что все очень хрупкое в России. Внутренние процессы необратимы», – констатировал Подоляк.
Кроме того, россияне боятся, что война закончится на условиях Украины. Тогда они будут абсолютно изолированы и окончательно лишатся репутации.
Подоляк назвал три возможных сценария для российских «элит»:
смерть или исчезновение;
обнуление репутации и невозвращение к глобальному политическому пространству;
внутренний переворот.