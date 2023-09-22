Подоляк: Заменить Кадырова могут два человека 1 22.09.2023, 13:18

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

В России начинаются необратимые процессы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в критическом состоянии. В случае его смерти в Чечне начнется борьба за власть, а в России – внутренние необратимые процессы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал «24 каналу», кто может заменить Кадырова и восстановить контроль в Чечне.

«Там есть две другие особи, которые могут перехватить управление. Это Делимханов и Даудов. Я здесь не вижу существенных изменений, то есть все будет все равно под контролем», – отметил Подоляк.

Адам Делимханов – дальний родственник Кадырова, депутат российской госдумы.

Магомед Даудов – председатель парламента Чеченской республики.

К чему приведет смерть Кадырова

Гибель руководства ЧВК «Вагнера» оказала существенное влияние на силовую вертикаль в России. Теперь близок к смерти Кадыров. Вероятно, подобные эксцессы будут продолжаться – и так называемые «элиты» начнут бояться.

«Но вообще это говорит о том, что все очень хрупкое в России. Внутренние процессы необратимы», – констатировал Подоляк.

Кроме того, россияне боятся, что война закончится на условиях Украины. Тогда они будут абсолютно изолированы и окончательно лишатся репутации.

Подоляк назвал три возможных сценария для российских «элит»:

смерть или исчезновение;

обнуление репутации и невозвращение к глобальному политическому пространству;

внутренний переворот.

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