ВСУ ударили ракетой в штаб Черноморского флота РФ в Севастополе 1 22.09.2023, 13:42

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Здание горит.

В оккупированном Севастополе второй раз за день прогремели мощные взрывы, сообщает «Крымский ветер».

Над городом поднялся черный дым, оккупационные «власти» пожаловались на удар ВСУ ракетой по штабу Черноморского флота РФ.

На фото можно увидеть густой дым и пожар в здании штаба Черноморского флота РФ.

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», - написал он в Telegram.

По сообщениям местных Telegram-каналов, осколки от ракет падают у театра имени Луначарского на проспекте Нахимова в Севастополе. При этом по городу уже мчатся десятки машин скорой помощи.

«Крым. Реалии» подтверждает ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

По словам корреспондента издания, в городе прогремели три мощных взрыва, от которых задрожали стекла в окнах.

«Также было слышно пролет ракеты над южной частью города», - добавляет издание.

Отдельные Telegram-канал утверждают о «работе ПВО» в Сакском и Бахчисарайском районах Крыма.

В сети сообщают, что в районе аэродрома Бельбек работает противовоздушная оборона, также «громко» в гарнизоне Гвардейского и Саках.

Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту, также приостановил движение морской пассажирский транспорт.

Канал «Крымский ветер» сообщает, что взрывы звучат в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также в районе Первомайского и Красногвардейского.

По словам очевидца, сбитый беспилотник упал в Севастопольскую бухту. Также в Бахчисарае в районе воинской части РФ на ул. Симферопольская, 2 заметили большой гриб дыма.

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