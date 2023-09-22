СМИ: Бойцов ЧВК «Вагнер» отправили в Херсонскую область

СМИ: Бойцов ЧВК «Вагнер» отправили в Херсонскую область1
- 22.09.2023, 15:57
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Оккупанты решили использовать их на юге Украины.
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» прибыли в зону боевых действий в Херсонской области, сообщает The Moscow times.
«Новый театр ведения боевых действий для ЧВК «Вагнер» будет на юге
Видимо, вопросы управленческого характера удалось наконец-то согласовать, и все возвращается к первоначальному плану, — пишет канал сторонника ЧВК Alex Parker Returns. — Да, ЧВК «Вагнер» или то, что этим сейчас является, должны стать второй линией обороны на Херсонском фронте». Штурмовые отряды соединения распределяются по секторам, пишет военкор Юрий Котенок.
Связанный с ЧВК канал Grey Zone опровергает эту информацию: «Если даже переброска некого личного состава на Херсонском направлении и имеет место быть, то эти люди не имеют никакого отношения к «Группе Вагнера»».
После смерти владельца ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе ее операции в Африке и на Ближнем Востоке перейдут под контроль Минобороны России, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источники в военном ведомстве и в Кремле. В частности, по их словам, руководить проектами в Центральноафриканской Республике будет аффилированная с Минобороны подрядная организация. Недавно в Ливию ездил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Источники говорили, что он занимался передачей контроля над российскими операциями от ЧВК ведомству. По сообщению Arab Weekly, Евкуров предупредил ливийских лидеров, что теперь вагнеровцы будут подчиняться новому командиру.