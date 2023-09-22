Полковник ВСУ раскрыл, каких российских офицеров ликвидировали в Крыму

Полковник ВСУ раскрыл, каких российских офицеров ликвидировали в Крыму1
- 22.09.2023, 20:39
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По командному пункту в Севастополе был нанесен тандемный удар.
Утром 22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота россиян возле Верхнесадового. Этот населенный пункт расположен в Крыму вблизи оккупированного Севастополя.
Об этом в сводке с фронта на «24 Канале» рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
Удар по резервному командному пункту
Военный эксперт отметил, что это тандемный удар по командному пункту – так называемом ЗКП (запасной командный пункт – прим.).
- На ЗКП постоянно находится несколько офицеров, которые готовы в любой момент перехватить управление. Их уничтожение означает ликвидацию второго состава командного управления флотом, – объяснил Роман Свитан.
По его мнению, скорее всего, контрразведка СБУ определила место и подтвердила наличие на этом объекте определенного количества российских руководителей. Далее последовало согласование и удар ракетами по этому объекту.
Операция в «Саках»
Роман Свитан предположил, что СБУ использует беспилотники для перенасыщения ПВО противника, то есть отвлекает на себя. Если коэффициент перенасыщения одного комплекса, например, 10 – 15, отправляют 20 беспилотников.
Комплекс отстреливает ракеты, а тогда, пока перезаряжается, заходят ударные ракеты, которые наносят главное поражение по определенному объекту.
Военный эксперт напомнил, что по аэродрому "Саки" было уже 2 атаки. В прошлом году была первая атака.
Взрывы в Туле
В Туле очень много вооруженных заводов, а на самом деле это оборонные комплексы. Они производят оружие преимущественно для пехотных подразделений.
- При этом это военные и легальные военные объекты, которые также будут уничтожаться, используя беспилотники, – отметил Роман Свитан.
Он добавил, что уже каждый день, 24 на 7, работают Вооруженные Силы Украины над этой задачей уничтожения военных объектов.