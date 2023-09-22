Ситуация на фронте: ВСУ отражают атаки на нескольких направлениях и истощают россиян 22.09.2023, 21:07

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Силы обороны Украины на Бахмутском направлении проводят штурмовые действия.

Украинские военные в течение суток отбили российские атаки сразу на нескольких направлениях. Сейчас оперативная обстановка на востоке и юге Украина остается сложной, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отбили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григоровки Донецкой области, на Авдеевском - в районе Северного Донецкой области, а на Запорожском - в районе Работиного Запорожской области.

Кроме того, на Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отразили 11 атак россиян в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

В то же время, российские террористические войска продолжают обстреливать из минометов и артиллерии десятки прифронтовых населенных пунктов, а также применять для ударов авиацию.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении, а на Бахмутском - проводить штурмовые действия. Силы обороны на этих направлениях наносят российским оккупационным войскам потери в живой силе и технике, и истощают врага вдоль всей линии фронта.

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