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Названа высокая должность пропавшего при ударе по штабу Черноморского флота РФ В Севастополе

  • 23.09.2023, 0:20
Названа высокая должность пропавшего при ударе по штабу Черноморского флота РФ В Севастополе
адмирал Виктор Соколов

Ракета попала прямо в его кабинет.

Днем 22 сентября в Севастополе прогремели мощнейшие взрывы. Так называемый «губернатор» Развожаев подтвердил «прилет» по базе Черноморского флота РФ, отмечает dialog.ua.

Также сообщается, что обломки после ракетного удара были разбросаны на сотни метров, к месту удара примчалось большое количество скорых.

Телеграм-канал «Украина 365» публикует кадры прилета ракет по цели в Севастополе. Судя по ним, в штаб попало как минимум две ракеты.

По данным Минобороны РФ, один человек пропал без вести. Должность и персональные данные в ведомстве не уточнили. Однако ТГ-канал «Крымский ветер» пишет, что этим пропавшим без вести может оказаться командующий Черноморским флотом. По неподтвержденным данным, снаряд прилетел аккурат в его кабинет.

В «Википедии» тоже пишут, что командующего ЧФ ликвидировали.

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