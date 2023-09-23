Стало известно, кто взял «в осаду» Кремлевскую больницу с Кадыровым 23.09.2023, 10:29

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Бородатые мужчины на люксовых авто патрулируют периметр ЦКБ.

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал о чеченских бойцах, которые уже несколько дней патрулируют 5-ый корпус ЦКБ управделами Путина, в которой, по информации СМИ, находится тяжело больной глава Чечни Рамзан Кадыров.

По данным собеседника ВЧК-ОГПУ, бригадиром кадыровцев на месте является московский «помощник КРА» Саидахмед Эльдарбиев. Он считается одним из ближайших людей двоюродного брата Кадырова - Ибрагимова Турпала-Али по кличке «Быстрый», секретаря Собвеза Чечни.

В 2018 году Ибрагимов, будучи главой Шалинского района, за рулем Mercedes устроил смертельное ДТП с «Жигулями», в которых погибла семейная пара с ребенком.

После трагедии родственники погибших «попросили» Кадырова не наказывать брата и не увольнять его с работы. Также, по словам источника, Эльдарбиев близко общается с бывшим руководителем кадыровской администрации Израйиловым.

Интересно подобрана и команда, которая окопалась в иномарках на территории больницы.

Люксовые автомобили с подменными номерами часто можно видеть в связке Bentley Bentayga + Mercedes-Benz ML/GLE + Mercedes-Benz V + S 500 4 МАТIС + АМG GLЕ 63.

На них перемещаются бойцы Эльдарбиева, среди которых, судя по сливам, есть «бандиты».

Например, за рулем «Гелендвагена» ездит Юнус Хизриев, который по базам проходит как уголовник и грабитель, участвовавший в вооруженном разбое.

Бородатые мужчины буквально осадили периметр больницы, где поселился Рамзан Кадыров, чтобы быть «поближе к больному дяде».

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