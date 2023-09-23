Впервые опубликовано видео атаки Азербайджана на базу российских «миротворцев» в Карабахе
- 23.09.2023, 11:48
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Военные РФ в панике разбегаются.
В сети впервые появились кадры атаки Азербайджана на склад российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Вероятно, атака могла произойти на этой неделе.
20 августа погибло шесть российских военнослужащих. Пятеро из них погибли в результате обстрела со стороны азербайджанской армии, сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.
Среди погибших оказался замкомандующего крупнейшей в России флотилией ядерных подлодок, капитан первого ранга Иван Ковган.