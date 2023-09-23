Сбежавшего в Норвегию экс-командира ЧВК «Вагнера» задержали во время попытки вернуться в Россию 23.09.2023, 11:52

В темноте он пытался попасть на Кольский полуостров.

Бывший наемник ЧВК Вагнера из Томской области Андрей Медведев, который в январе этого года покинул Россию и попросил убежища в Норвегии, был задержан в минувшую пятницу во время попытки пересечь границу и попасть обратно в Россию, сообщает местное издание The Barents Observer.

Андрей Медведев был задержан в Гренсе-Якобсэльве — заброшенном поселке на границе с Россией, когда он в темноте пытался попасть на Кольский полуостров.

Местная полиция подтвердила изданию, что был задержан молодой мужчина и ему будет предъявлено обвинение в нарушении пограничных правил. Однако данные задержанного правоохранители не называют.

Попытка пересечения границы произошла всего через несколько часов после того, как Медведев встретился с журналистом The Barents Observer в центре Киркенеса.

27-летний экс-боец Вагнера тогда сказал, что намерен пересечь границу и ищет кого-то с машиной, кто бы его мог подвезти.

Издание пишет, что он выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным. Медведев пояснил, что, по его мнению, в скором времени его экстрадируют в Украину, поэтому возвращение в Россию будет более безопасной альтернативой.

Вскоре после разговора ему, по-видимому, удалось каким-то образом добраться до Гренсе-Якобсэльве, рядом с которым протекает небольшая река, которая разделяет Норвегию и Россию. Неясно, как Медведев попал в этот район — общественный транспорт сюда не ходит.

Напомним, бывший командир отделения штурмовиков ЧВК Вагнера из Томской области Андрей Медведев нелегально пересек российско-норвежскую границу в Мурманской области «под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников погранслужбы ФСБ» еще 12 января. После этого он обратился в полицию Норвегии и попросил политическое убежище. Мужчина называл себя командиром Евгения Нужина, который попал в украинский плен, а когда из него вернулся, был показательно казнен кувалдой. Тогда он был готов дать показания против главы ЧВК Евгения Пригожина.

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