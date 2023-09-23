«Сколько еще пассажиров будут держать за идиотов?» 23.09.2023, 13:45

1,498

Гомельчан возмутила публикация в местной газете.

Журналистка провластной газеты стала свидетельницей сбоя в работе общественного транспорта Гомеля. Однако на страницах издания появился бравурный материал.

«Флагшток» рассказывает, что произошло.

21 сентября жители гомельского микрорайона Шведская горка оказались заложниками нештатной ситуации. Утром в час пик из-за технической неисправности на линию не вышли сразу два автобусных маршрута. В результате в 7-30 утра на остановке «Улица Серегина» образовалась толпа людей, которая не могла уехать вовремя на учебу или работу.

В это время на остановке была журналистка газеты «Гомельские ведомости» Наталья Рудева, которая делала материал о запуске нового автобусного маршрута №51 «Вокзал — Медгородок». Она просила местных жителей высказаться о работе городского транспорта.

Когда статья вышла на страницах издания, выяснилось, что слова гомельчан оказались переиначены. В частности высказанное мнение о необходимости введения вечерних рейсов 51-го автобуса трансформировалось в «неплохо придумано, ведь в этом районе есть немало школ по детским интересам — спортивная, искусств».

Срыв сразу двух автобусных рейсов, из-за которого многие были вынуждать опоздать на работу или учебу, в статье был охарактеризован как «небольшой сбой в маршрутной цепочке». Такая трактовка произошедшего возмутила тех, кто был свидетелем возникшего транспортного коллапса.

«Флагшток» ранее неоднократно писал о базовых проблемах городского транспорта Гомельщины: неконкурентной заработной плате работников и сверхнормативной изношенности городского автопарка. На сегодняшний день эти причины являются основными в возникновении сбоев в работе городского транспорта. Однако об этом автор «Гомельских ведомостей» в своей публикации умолчала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».