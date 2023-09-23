Денис Урбанович: За дом в Клещеевке могли драться неделю 23.09.2023, 14:02

Боец Полка Калиновского рассказал, как освобождал важный населенный пункт под Бахмутом.

Денис Урбанович за полтора года войны пять раз был ранен. Но собирается вернуться на фронт и после последнего, которое он получил в Клещеевке. В батальоне белорусских добровольцев «Волат» полка имени Кастуся Калиновского 34-летний воин командует боевой группой.

Через десять дней после ранения он снова начал слышать, и «Наша Нива» расспросила его о бое и ситуации на фронте.

Денис Урбанович (его позывной «Вурдалак») говорит, что последний раз был ранен в бою близ села Клещеевка к югу от города Бахмута, когда возглавляемая им группа штурмовала российские позиции.

Противник бил по подразделению прямой наводкой гранатометами СПГ-9 с трех сторон. Но все равно российские окопы были захвачены.

Бой под Клещеевкой состоялся 10 сентября. Никто из группы Урбановича не погиб, однако несколько солдат, как и их командир, были ранены.

Лидера «Молодого фронта» ранило, когда усилился обстрел отвоеванных окопов.

Осколок снаряда попал ему в руку с внутренней стороны рядом с артерией. Ему удалось остановить кровь и остаться в бою. От более серьезных ранений бойца спасла амуниция. Благодаря ей один из осколков не пробил кисет, а остался в бронежилете. От еще нескольких остались царапины и синяки.

«Я уже думал, что не выйду оттуда, — признается Денис. — Думал, что россияне бросятся на наши позиции и нас перестреляют, но нам удалось отбиться. Тех, кого бросили нас атаковать, мы уничтожили. Их было с десяток. Позицию мы удержали. Задачу выполнили. В группе были белорусы с украинцами».

В больнице Урбановичу диагностировали сильную контузию. Ему порвало барабанную перепонку правого уха, а левое оглушило. Только через неделю госпитализации боец стал слышать. Кроме того, он продолжает залечивать осколочное ранение руки.

«Контузия у меня не первая, и уши мои сильно натерпелись. Врачи сказали, что надо месяца полтора мне быть в тишине. Никакой стрельбы, — рассказывает Денис. — Сейчас, можно сказать, мое здоровье просто шикарное. Стал слышать. А раньше находился словно в вакууме. На руке рана затянулась. Дырка будет с палец, но ничего не поделаешь. На левой руке есть, а теперь будет на правой».

По словам Дениса, 21 сентября врачи разрешили ему лечиться в домашних условиях.

Урбанович говорит, что военное руководство поблагодарило его группу за освобождение 270 метров украинской территории.

«Там мы уже продвинулись на 500 метров. За каждый метр приходится сильно воевать. Например, за дом в Клещеевке могли драться неделю. И потери были», — говорит Денис.

17 сентября командование Вооруженными силами Украины официально сообщило об освобождении Клещеевки, села на Бахмутском направлении в Донецкой области.

34-летний уроженец деревни Михалковичи Логойского района Денис Урбанович за время войны пережил пять ранений. После каждого возвращался на фронт. То же собирается сделать и на этот раз.

Он говорит, что ему не обязательно находиться на передовой. Как командиру группы батальона «Волат», ему нужно распределять задачи среди подчиненных и следить за их выполнением.

«У меня командирские функции, но иногда ситуация требует моего участия в бою. В последний я вышел, потому что он был очень горячим», — объясняет Денис.

Он отмечает, что сейчас больше времени будет отдавать обучению пополнения. Но в случае необходимости пойдет на передовую не раздумывая.

Денис Урбанович вспоминает, что в отвоеванных окопах под Клещеевкой лежало много убитых российских солдат. Трупы лежали повсюду. Стояла невыносимая вонь.

По его словам, среди убитых были вагнеровцы из батальона «Штурм Z», подписавшие контракты с Министерством обороны России, а также немало мобилизованных из «ДНР» и «ЛНР».

«Я бы не сказал, что против нас воюют дебилы, — подытоживает Денис Урбанович. — У них разумно расставлены позиции. Когда идут в бой, то знают, что делают».

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