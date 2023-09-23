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Украина заложила более двух тысяч мин на границе с Беларусью

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  • 23.09.2023, 18:17
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Украина заложила более двух тысяч мин на границе с Беларусью

Всего за неделю.

Украина заложила более 2 тысяч мин на границе с Беларусью за неделю. Кроме того, было вырыто более 3 тысяч метров окопов и траншей и прорыто около 2,5 тысячи метров противотанкового рва, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

«На государственной границе Украины мы принимаем все необходимые меры для повышения наших оборонительных возможностей. В течение этой недели вырыто более 3000 метров окопов и траншей, прорыто около 2500 метров противотанкового рва, выложено более 2000 соответствующих мин. Мы и в дальнейшем будем продолжать эту работу для повышения наших оборонительных возможностей, чтобы в случае чего всегда были готовы адекватно действовать на вражеские намерения», – заявил он.

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