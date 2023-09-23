Пионтковский: «Гиммлеры» в бункере Путина хотят мира 23.09.2023, 22:19

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Это единственный шанс для российской верхушки сохранить власть.

Политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы «Эспрессо» Антону Борковскому отметил, что люди в окружении Путина могут сохранить власть только одним способом – избавиться от Путина и предложить Западу и Украине свои услуги по организованному выводу российских войск из оккупированных территорий

«Никакой концепции долгой войны быть не может. Посмотрите, сегодня ситуация на фронте достаточно успешно складывается для украинской стороны, и это за неимением авиации и ATACMS. А представьте себе, что сейчас было бы двести самолетов F-16 и две сотни ATACMS. О какой долгой войне можно говорить? Все это закончилось бы в такие примерно сроки, как азербайджанская антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе. Эта реальность встала сейчас перед людьми в окружении Путина», — отметил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что советские люди выросли на фильме о Штирлице и прекрасно помнят последние дни фюрера в бункере. О чем думали тогда «гиммлеры»? Они стремились заключить мир с американцами с целью — сохранить власть в послевоенной Германии.

«Именно об этом думают и путинские «гиммлеры». Они сейчас раздумывают лишь об одном: как сохранить власть в России, которая терпит поражение в войне. Сохранить власть они могут только одним способом — избавиться от Путина и предложить Западу и Украине свои услуги по организованному выводу российских войск с оккупированных территорий. Поэтому нам, возможно, не придется даже долго ждать реализации этой психологической гигантской угрозы для Путина и его режима, прозвучавшей в Вашингтоне. Потому что она может реализоваться гораздо раньше весны», — предположил Пионтковский.

По его словам, если представить, что взятие украинской армией Бахмута или Токмака состоится через неделю-две, то это станет непременным триггером взрыва внутри путинской силовой верхушки. Потому что мы живем сейчас в новой реальности войны — в реальности неизбежности, неотвратимости поражения путинской России.

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