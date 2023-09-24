В польском замке нашли стратегическую игру 500-летней давности 24.09.2023, 14:17

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В чем ее суть?

Польские археологи нашли настольную игру, высеченную на камне еще в XVI веке. Находку сделали среди руин старинного замка в городе Цмелев, пишет arkeonews.net .

Игра расположена на поврежденной плите из песчаника размером примерно в 32 см и толщиной от 6 до 12 см. Размер самого игрового поля составляет около 13,5 см.

Ученые предполагают, что игру могли высечь строители замка, стремящиеся поставить на кон свои заработки. По другой версии, это могло быть творением детей или слуг, обитавших там.

Скорее всего, на плите изображена «Мельница» — стратегическая настольная игра древнего происхождения. Раньше такие «игровые доски» находили преимущественно в Англии, среди средневековых построек.