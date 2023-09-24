Чешские ученые воссоздали «кельтское пиво» 24.09.2023, 15:25

Оно не похоже на обычное.

Чешские ученые в сотрудничестве с небольшой экспериментальной пивоварней воссоздали древнее «кельтское пиво». Для этого они провели лабораторный анализ образцов пыльцы, изъятых из древнего кельтского захоронения, расположенного в Моравии.

Происхождение пива уходит в глубину тысячелетий, а первые известные следы и пивоваренные заводы появились на Ближнем Востоке около 5500 лет назад. Однако история этого напитка остается окутанной археологической неизвестностью, и мы имеем лишь скупые подсказки, которые могут нас сориентировать, пишет Arkeonews.

В 2020 и 2021 годах исследователи из Дворцового университета в Оломоуце и Карлова университета в Праге начали серию раскопок в месте раннего железного века, известном под названием Бычья Скала или «Пещера Бычьей скалы», расположенном в Моравском карсте.

В этом месте экспедиция доктора Я. Ванкеля нашла сокровище беспрецедентной важности, открыв священное место захоронения, принадлежавшее людям гальштатам, докельтским жителям центральных и альпийских регионов Европы. Они обнаружили зал, в котором было более 40 скелетов, сотни украшений из янтаря, стекла, бронзы и золота, а также множество оружия, металлургических орудий, глиняной посуды и вотивных жертвоприношений. Сегодня большинство этих артефактов хранится в Венском музее естествознания.

Одна из членов команды, Зузана Голец Мирова, рассказала об их главной цели: «Нашей целью во время этих раскопок было получить образцы почвы, пригодные для всестороннего лабораторного исследования. Мы наткнулись на погребальные камеры, характерные для гальштатской эпохи, и в этих камерах находился не только грунт, но и органические и ботанические остатки. Эти образцы служили жизненно важным материалом для химического и пыльцевого анализов, что в конечном итоге оказалось ключевым в наших поисках».

Кельты когда-то кочевали по просторам Западной Европы с 11 века до н. э. до начала первого века до н. э. Примечательно, что самоназвание кельтов остается неизвестным, и название «кельты» является современным названием этих племен железного века.

Анализ пыльцы, проведенный Ботаническим институтом Брно, обнаружил в образцах почвы следы проса и различных трав — материалов, которые кельты использовали для производства пива.

«Доисторические сорта пива, — отметила Голец Мирова, — как правило, содержали ингредиенты, отобранные как для вкуса, так и для сохранения. К ним принадлежали таволга (Filipendula ulmaria), шалфей (Salvia officinalis) и полынь (Artemisia vulgaris), которые придавали пиву характерную пикантную горечь. Особенно неожиданным для нас было присутствие клевера, необычной добавки, которая обычно не ассоциируется с пивом. После дальнейшего исследования мы пришли к выводу, что пыльца клевера чаще всего содержится в меде, и предположили, что мед мог подслащивать это древнее пиво».

Ученые предполагают, что материалы для варки пива были ритуально захоронены в могилах — практика, глубоко укоренившаяся в обычаях кельтов и многих других древних цивилизаций.

Первая партия этого пива, «TauriALE», названная в честь Бычьей Скалы (Taurus, на латыни — бык), имеет суффикс «-ale», что означает, что это пиво без хмеля. Стоит отметить, что хмель не проникал в сферу пивоварения до раннего средневековья. При отсутствии хмеля на первый план выходили растительные ингредиенты, что делало эти сорта пива похожими на нехмеленый эль.

Как ожидает Зузана Голец Мирова, потребители могут воспринять TauriALE как отклонение от современных профилей пива: «Это пиво отличается от современных сортов пива, поскольку в нем нет хмеля. Зато травяные компоненты придают ему уникальную смесь горечи и терпкости, напоминающую вкус грюйта — безхмельного сорта пива».

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