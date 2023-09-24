Товары для белорусов на Ozon и Wildberries обложили двойным налогом 24.09.2023, 18:10

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Директор Ozon по операциям и развитию в СНГ Алексей Сапон 21 сентября на форуме в Минске сообщил, что товары, продаваемые на крупных российских площадках Ozon и Wildberries, дважды облагаются налогом на добавленную стоимость при продаже в Беларуси.

Сейчас товары, которые продаются на таких маркетплейсах, как Ozon и Wildberries, в Беларуси облагаются налогом на добавленную стоимость дважды. Об этом рассказывает издание «Белорусы и рынок».

По словам Алексея Сапона, эта проблема по-прежнему актуальна, и ее обсуждение происходит не только на локальном уровне, но и совместно с Евразийской экономической комиссией.

Однако на каком этапе находится решение этого вопроса, представитель Ozon ответить не может.

Как напоминает Myfin.by, ранее проводилась встреча представителя Ozon с министром антимонопольного регулирования и торговли Алексеем Богдановым. На ней поднималась тема изменений в белорусском законодательстве, которые закрепят статус маркетплейсов в Беларуси.

Официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина заявляла, что сейчас уже существует концептуально одобренная редакция поправок в договор о ЕАЭС. Возможно, эти изменения лишат маркетплейсы двойного налогообложения.

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