В Беларуси ликвидируют общественное объединение «Дети Чернобыля» 24.09.2023, 19:38

Объединение десятки лет помогало пострадавшим от радиации.

Минский городской суд 4 октября рассмотрит исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения «Белорусский комитет «Дети Чернобыля», которое десятки лет помогало пострадавшим от радиации.

Информацию об этом заметило «Радио Свобода» на портале электронного судопроизводства.

ОО «Белорусский комитет «Дети Чернобыля» основано в 1986 году после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, напоминает BPN.

Целями организации являются защита физического и психического здоровья, прав и интересов детей Беларуси, сотрудничество с научными, медицинскими и общественными организациями разных стран, устойчивое развитие «чернобыльских регионов», медицинское обследование детей с территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

По программе «Дети Чернобыля» молодых белорусов с территорий, которые подверглись наибольшему радиоактивному загрязнению, вывозили на оздоровление в страны Европы.

В июне итальянское издание Redattore sociale сообщило, что в течение трех последних лет не осуществляются поездки белорусских детей в эту страну на оздоровление. Сначала этому препятствовала пандемия коронавируса, а затем — прекращение авиасообщения между Беларусью и ЕС вследствие санкций. Раньше дети из Беларуси выезжали в Италию во время школьных каникул в течение тридцати лет.

Отмечалось, что в этом году итальянские власти получили разрешение на организацию соответствующих рейсов компанией «Белавиа», однако белорусская сторона заблокировала реализацию проекта.

По данным правозащитной организации Lawtrend, за период после президентских выборов 2020 года и до конца августа 2023-го в Беларуси ликвидировано не менее 1407 некоммерческих организаций (НКО) — объединений, профсоюзов, фондов, негосударственных учреждений и ассоциаций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».