Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера 1 24.09.2023, 22:21

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Эмманюэль Макрон

Франция намерена вывести войска до конца года.

Франция до конца 2023 года выведет свои войска из Нигера, где в конце июля произошел военный переворот. Об этом объявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Мы прекращаем наше военное сотрудничество в Нигере. Солдаты, дислоцированные там, также вернутся до конца года», — заявил глава государства, добавив, что операция «Бархан» (операция французских войск, направленная против исламистских группировок в Сахеле. - Прим.) прошла «успешно».

Макрон пообещал, что вывод французских военных будет проведен «организованным образом», а также сообщил о решении отозвать из Нигера посла Франции.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Они назвались Национальным советом спасения родины. Новые власти решили судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции.

Страны Запада, в том числе Франция (Нигер — ее бывшая колония), ООН, Африканский союз (объединяет 55 государств континента) и ЭКОВАС (входят 15 западноафриканских государств) осудили мятеж. Члены ЭКОВАС заявили о готовности военного вмешательства в Нигер. В объединении согласовали дату интервенции, но не стали ее разглашать. Макрон говорил, что поддержит ЭКОВАС в решении начать военные действия.

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