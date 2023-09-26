В Госдуме РФ одобрили идею кормить пенсионеров просрочкой 1 26.09.2023, 18:21

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В РФ назвали такое решение «поддержкой пенсионеров».

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала создание в магазинах социальных полок для пенсионеров с бесплатными товарами, у которых истекает срок годности, сообщает Агентство городских новостей «Москва». «Это будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения», — сказала Лантратова, отметив, что необходимо поощрить предпринимателей налоговым преференциями, чтобы они организовали такие полки.

На прошлой неделе эксперты Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова рекомендовали властям кормить пенсионеров едой с истекающим сроком годности. В статье, опубликованной в журнале «Социальное и пенсионное право», эксперты отметили, что основную долю в структуре расходов пожилых граждан занимают траты на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости. За счет альтернативных мер помощи власти могут высвободить от 10 до 20% расходов на товары повседневного спроса, утверждают авторы статьи. В частности, социальные полки в магазинах позволят реализовать идею фудшеринга, смысл которого заключается в посредничестве между точками торговли и нуждающимися людьми, готовыми забирать еду с истекающим сроком годности.

Ежегодно в России утилизируют около 18 млн тонн продуктов, при этом раздать удается не более 1,5%. На социальных полках товары с истекающим сроком годности можно будет продавать с большой скидкой или отдавать пенсионерам бесплатно, указывают авторы статьи.

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