Шойгу обмолвился, когда РФ собирается закончить войну и «достичь целей»
- 26.09.2023, 19:19
Видео.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает завершить войну в Украине к 2025 году. В то же время он подчеркнул, что армия России получает только «самое современное оружие».
Как сообщают пропагандистские СМИ, на заседании коллегии российских генералов Сергей Шойгу заявил, что «намеченные цели будут достигнуты к 2025 году».
«Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта «специальной военной операции». Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей», - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.