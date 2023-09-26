Шойгу обмолвился, когда РФ собирается закончить войну и «достичь целей» 26.09.2023, 19:19

Сергей Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает завершить войну в Украине к 2025 году. В то же время он подчеркнул, что армия России получает только «самое современное оружие».

Как сообщают пропагандистские СМИ, на заседании коллегии российских генералов Сергей Шойгу заявил, что «намеченные цели будут достигнуты к 2025 году».

«Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта «специальной военной операции». Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей», - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

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