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Над правительственным аэродромом под Москвой после взрыва поднялся огненный гриб

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  • 27.09.2023, 7:34
  • 14,570
Над правительственным аэродромом под Москвой после взрыва поднялся огненный гриб

Там находятся самолеты «судного дня».

В российском городе Щелково в Московской области в ночь на 27 сентября, раздался мощный взрыв. На месте вероятного прилета виден дым.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Как утверждают в сети, пожар начался в районе военного аэродрома «Чкаловский», передает obozrevatel.com.

Как известно, 18 сентября в районе «Чкаловского» диверсанты сожгли два самолета АН-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н. Как сообщили в ГУР МО Украины, этот аэродром оккупантов тщательно охраняется, но неизвестные смогли заложить взрывчатку и взорвать три воздушных судна.

Аэродром «Чкаловский» расположен в 14 км от третьей кольцевой дороги вокруг Москвы и в 30 км от Кремля. На нем также базируются правительственные суда, которые называют «самолетами судного дня».

Власти страны-агрессора пока не комментировали пожар и взрыв в Щелково.

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