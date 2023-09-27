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Лукашенко передал террористам «ЛНР» 100 белорусских ноутбуков и четыре трактора

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  • 27.09.2023, 8:35
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Лукашенко передал террористам «ЛНР» 100 белорусских ноутбуков и четыре трактора

И не только.

Госсекретарь «союзного государства Беларуси и России» Дмитрий Мезенцев передал 100 ноутбуков белорусского производства и четыре трактора колледжам самопровозглашенной «ЛНР», сообщает ТАСС.

Это «гуманитарная помощь» от делегации постоянного комитета «союзного государства» была передана по решению Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

Кроме ноутбуков, Мезенцев передал в «ЛНР» книги «Срока давности не имеют… преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». В них представлены материалы, собранные Генпрокуратурой Беларуси, областным и городскими судами Ленинградской области.

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