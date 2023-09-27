Байден стал первым в истории президентом США, примкнувшим к забастовке 27.09.2023, 9:15

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Фото:REUTERS

Политик поддержал требование рабочих о повышении зарплаты.

Во вторник, 26 сентября, президент США Джо Байден присоединился к забастовке работников автопрома, которая проходит в Мичигане. Он стал первым действующим президентом, присоединившимся к пикету.

Об этом сообщает Financial Times.

Глава профсоюза United Auto Workers Шон Фейн, пригласивший Байдена присоединиться к бастующим рабочим, поблагодарил его за то, что он пришел, «чтобы встать вместе с нами в решающий для нашего поколения момент».

Фото:REUTERS

«Не Уолл-стрит построила страну, а средний класс построил эту страну. А профсоюзы построили средний класс… Вы заслуживаете того, что заработали, и вы заработали гораздо больше, чем вам платят сейчас», — сказал Байден.

Фото:REUTERS

На вопрос журналиста, заслуживают ли рабочие 40% повышения зарплаты, Байден ответил: «Да».

В среду, 27 сентября, к бастующими планирует встретиться Дональд Трамп.

Фото:REUTERS

Визит Байдена на пикет состоится чуть более чем за год до президентских выборов в США, на которых Мичиган и Огайо будут важнейшими штатами, где развернется борьба. Дональд Трамп побеждал в Огайо в 2016 и 2020 годах, а Мичиган голосовал за бывшего президента в 2016 году, а четыре года спустя выбрал Байдена.

Забастовка UAW на прошлой неделе распространилась на 20 штатов. Работники автопромаимобеспокоены широким переходом отрасли на производство электромобилей, нуждающегося в меньшем количестве рабочих мест, требуют 40% повышения зарплаты и ряда льгот.

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