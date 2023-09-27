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Боец ГУР: Трусость сыграла с российским майором Томовым злую шутку

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  • 27.09.2023, 9:25
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Боец ГУР: Трусость сыграла с российским майором Томовым злую шутку

Украинские спецназовцы рассказали, как взяли в плен группу Томова в районе Казачьих Лагерей.

Спецназовцы из ГУР МО Украины рассказали, как им удалось взять в плен группу майора Томова в районе Казачьих Лагерей на Херсонщине.

СМИ уже не раз писали о том, как в свое время украинские спецназовцы сумели взять в плен ценное пополнение для обменного фонда – майора Томова, командира батальона разведки ВС РФ.

Как оказалось, украинские разведчики пошли на хитрость, чтобы обмануть противника.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал боец Любомир из отряда спецназначения «Любарт».

Украинские спецслужбы специально сняли видео, на котором Томов якобы допрашивает пленных украинских разведчиков.

Спустя время в Сети уже гулял ролик иного содержания, на котором уже пленный Томов рассказывает и показывает на карте место расположения и дислокации оккупантов на левом берегу Херсонщины.

Как оказалось, Томова взяли на испуг.

До этого спецотряд «Шаман» разбил не одну группу ВС РФ в районе Казачьих Лагерей.

Майор Томов испугался таких новостей и стал докладывать наверх, что ситуация под его полным контролем.

Только через время майор отправил группу разведчиков на место, чтобы прояснить ситуацию. Когда они не вернулись с задания, то на разведку отправился сам Томов.

Его ждала судьба предыдущих разведчиков из ВС РФ. После майор выдал ценную информацию о месте расположения сил ВС РФ на левом берегу Херсонщины.

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