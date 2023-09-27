Стало известно, как развивалась болезнь Кадырова 27.09.2023, 9:46

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Рамзан Кадыров

Она началась в мае 2020 года.

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, как развивалась болезнь Рамзана Кадырова.

Началась она когда в мае 2020 года, когда Кадыров был госпитализирован в Москве с COVID. Уже во время лечения ему пришлось делать гемодиализ, поскольку болезнь «ударила» по почкам.

После выписки у Кадырова появилась одышка и сохранились проблемы с почками.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, который выполнял функции лечащего врача семьи Кадыровых, два года с попеременным успехом боролся с этими постковидными последствиям, а в 2022 году начал делать Кадырову инъекции.

Однако, после этого состояние Кадырова резко ухудшилось. Это произошло стремительно.

Сам Сулейманов во время консультаций с коллегами из Москвы и Германии связывал случившиеся с индивидуальной непереносимостью препарата. Коллеги не были в этом уверены и считали, что ухудшение состояния здоровья может быть и не связано с инъекциями.

В свою очередь, в окружении Кадырова группа лиц активно «продвигала» версию об отравлении. Известно, что в этой неприятной ситуации за Сулейманова сына просила мать Рамзана Кадырова, которую Сулейманов «поднял на ноги» во время тяжелой болезни.

Также на данный момент известно, что в октябре 2022 года всем друзьям Сулейманова пришли по телефону или в соцсетях одинаковые сообщения что-то типа: «Я уезжаю с семьей в Баку, прошу не беспокоить».

ВЧК-ОГПУ общался с десятком друзей Сулейманова и никто с тех пор его не видел, не слышал – на все сообщения он не отвечал.

После публикаций ВЧК-ОГПУ об исчезновении Сулейманова, была сделана попытка опубликовать в соцсетях архивные кадры с ним и выдать их за свежие.

Друзья бросились писать в соцсетях «Сулейманову», но быстро поняли, что отвечает им другой человек, который выдает себя за Эльхана.

Тогда сотрудница агентства Спутник (РИА Новости) опубликовала «скрин» интервью с Сулеймановым (после появился идентичный скрин с «интервью Кадырова»).

Само «видеоинтервью» так и не было показано, был опубликован «тестовой вариант», явно написанный пресс-службой Кадырова.

Вместо видеоинтервью позже показали специально отснятый ролик с Сулеймановым, где он, поглядывая по сторонам, из некоего помещения сказал, что с ним все в порядке.

С друзьями Сулейманов на связь так и не вышел, его местонахождение по-прежнему неизвестно.

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