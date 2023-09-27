Стало известно, как развивалась болезнь Кадырова
- 27.09.2023, 9:46
- 6,882
Она началась в мае 2020 года.
Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, как развивалась болезнь Рамзана Кадырова.
Началась она когда в мае 2020 года, когда Кадыров был госпитализирован в Москве с COVID. Уже во время лечения ему пришлось делать гемодиализ, поскольку болезнь «ударила» по почкам.
После выписки у Кадырова появилась одышка и сохранились проблемы с почками.
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, который выполнял функции лечащего врача семьи Кадыровых, два года с попеременным успехом боролся с этими постковидными последствиям, а в 2022 году начал делать Кадырову инъекции.
Однако, после этого состояние Кадырова резко ухудшилось. Это произошло стремительно.
Сам Сулейманов во время консультаций с коллегами из Москвы и Германии связывал случившиеся с индивидуальной непереносимостью препарата. Коллеги не были в этом уверены и считали, что ухудшение состояния здоровья может быть и не связано с инъекциями.
В свою очередь, в окружении Кадырова группа лиц активно «продвигала» версию об отравлении. Известно, что в этой неприятной ситуации за Сулейманова сына просила мать Рамзана Кадырова, которую Сулейманов «поднял на ноги» во время тяжелой болезни.
Также на данный момент известно, что в октябре 2022 года всем друзьям Сулейманова пришли по телефону или в соцсетях одинаковые сообщения что-то типа: «Я уезжаю с семьей в Баку, прошу не беспокоить».
ВЧК-ОГПУ общался с десятком друзей Сулейманова и никто с тех пор его не видел, не слышал – на все сообщения он не отвечал.
После публикаций ВЧК-ОГПУ об исчезновении Сулейманова, была сделана попытка опубликовать в соцсетях архивные кадры с ним и выдать их за свежие.
Друзья бросились писать в соцсетях «Сулейманову», но быстро поняли, что отвечает им другой человек, который выдает себя за Эльхана.
Тогда сотрудница агентства Спутник (РИА Новости) опубликовала «скрин» интервью с Сулеймановым (после появился идентичный скрин с «интервью Кадырова»).
Само «видеоинтервью» так и не было показано, был опубликован «тестовой вариант», явно написанный пресс-службой Кадырова.
Вместо видеоинтервью позже показали специально отснятый ролик с Сулеймановым, где он, поглядывая по сторонам, из некоего помещения сказал, что с ним все в порядке.
С друзьями Сулейманов на связь так и не вышел, его местонахождение по-прежнему неизвестно.