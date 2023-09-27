Ученые выяснили, чем на самом деле являются мексиканские мумии инопланетян 1 27.09.2023, 11:14

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Исследователи заявили о «настоящих Франкенштейнах».

Недавно представленные мексиканскому парламенту мумии пришельцев, по мнению ученых и обывателей, являются наспех склеенными поделками из человеческих костей и останков животных.

Тела, имеющие сероватый цвет и форму, схожую с человеческой, были доставлены в Конгресс Мексики Хайме Моссаном, мексиканским журналистом и исследователем, который сообщил, что обнаружил их в Перу в 2017 году.

С тех пор фото и видео якобы останков инопланетян облетели весь мир. И многие заметили, что их фрагменты имеют большое сходство с частями уже имеющихся в живой природе существ.

Так, один из посетителей Reddit указал на мумию и отметил, что на месте плечевых костей у нее почему-то расположены бедренные.

«Ее ноги сбивают с толку еще больше, — продолжает он, используя для иллюстрации рентгеновские снимки. — Одна из бедренных костей выернута в другую сторону, а на второй ноге вместо бедренной — большеберцовая кость,

Причем, обе конечности гипотетического инопланетянина не имеют суставов.

«Бедный гуманоид не мог бы ходить», — заключает комментатор.

Другие пользователи обратили внимание на тот факт, что часть костей мумии как-будто отрублена, а ее пальцы торчат из кисти в хаотическом порядке. Часть фаланг при этом расположена не в том направлении, в котором должна.

В этой же ветке привели слова французского палеонтолога Жюлиана Бенуа, который комментировал находку мексиканского журналиста несколько лет назад. Ученый также назвал мумии мистификацией даже объяснил, что их создатель использовал в качестве голов черепа мелких млекопитающих, таких как ламы или альпаки.

«Всю лицевую часть черепа отломали, осталась только черепная коробка, — говорит он. — Затем череп повернули задом наперед — лицо рептилоида на самом деле является задней частью [черепа животного]».

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