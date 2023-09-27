Крупнейшая криптобиржа мира ушла из России 27.09.2023, 12:07

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Binance официально заявила о продаже всего российского бизнеса.

Крупнейшая по объему операций в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России и продает весь свой российский бизнес компании CommEX. Процесс перехода пользователей займет до года.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — говорится в сообщении компании.

Летом из Binance ушли два топ-менеджера, курировавшие работу в России. Глеб Костарев был вице-президентом по Восточной Европе и СНГ, Владимир Смеркис — директором по России, напоминает The Moscow Times.

26 августа Binance запретила россиянам p2p-операции с любыми иностранными валютами. Ограничения ввели после публикации WSJ о том, что Binance по-прежнему помогает россиянам переводить деньги за границу, несмотря на взятое на себя обязательство соблюдать западные санкции. Например, биржа продолжала поддерживать карты попавших в SND-лист «Сбера» и «Тинькофф», переименовав их в «зеленую местную карту» и «желтую местную карту».

В мае стало известно, что Минюст США ведет расследование против Binance. Американские власти заподозрили, что с ее помощью российские граждане обходят санкции.

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