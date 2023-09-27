В Минске выставили на продажу квартиру по цене в 2,5 раза ниже рыночной 1 27.09.2023, 12:18

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Как выглядит такое жилье?

Цена квадратного метра в Минске потихоньку движется вверх и на этой неделе достигла 1374 долларов. Тем не менее, нам удалось обнаружить минскую квартиру с ценой в 541 доллар за метр! Эта трехкомнатная квартира находится на Партизанском проспекте и сейчас продается за 29,9 тысяч долларов, пишет realt.by.

Эта квартира располагается на Партизанском проспекте, 207. Это — самая крайняя точка проспекта, которую можно найти за микрорайоном Шабаны. По сути дом стоит чуть поодаль от трассы на Могилев и Гомель. В нескольких минутах ходьбы от него находится остановка общественного транспорта. Напротив — большой магазин «Белмаркет» и заправка. До станции метро «Могилевская» отсюда можно добраться за 10 минут.

Квартира находится в одноэтажном блочном доме 1953 года постройки. Общая площадь жилья — чуть больше 55 квадратов. Квартира состоит из небольшой кухни (6 метров), трех комнат, топочной и санузла.

Судя по фотографиям, жилым помещениям и санузлу требуется ремонт. При этом, как сообщается в объявлении, на полу уложен практичный и легкий в уборке линолеум, а в окнах установлены немецкие стеклопакеты, гарантирующие хорошую тепло- и шумоизоляцию. Также в квартире есть железная дверь, газовая плита (от баллона), электрический бойлер для нагрева воды. Отапливается дом от котла, также в квартире имеется печь.

Бонусом к квартире идет участок площадью 8 соток. Земля эта не приватизирована. На приусадебном участке расположены баня, гараж, огород и теплица. Есть плодовые деревья − груша, черешня, орешник, слива и виноград.

Стоимость трехкомнатной квартиры — 29,9 тысяч долларов (541 долларов за метр).

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