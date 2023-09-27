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В России мертвого оккупанта поместили на снимок, где ему якобы вручают награду

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  • 27.09.2023, 13:44
  • 9,402
В России мертвого оккупанта поместили на снимок, где ему якобы вручают награду

Пропагандисты опозорились с фотошопом.

Администрация Янаульского района в Башкирии решила попиариться, опубликовав у себя в соцсетях фото, на котором уже мертвому российскому захватчику Артуру Султангалиеву якобы вручают какую-то медаль.

Дело в том, что в январе 2023 года он был госпитализирован с тяжелым ранением, в результате которого в итоге скончался.

Однако башкирских чиновников такая мелочь ничуть не смутила, и они просто поместили мертвого Султангалиева на снимок с местным военкомом Маратом Харисовым с помощью фоторедактора, сообщает nv.ua.

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