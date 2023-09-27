Политолог: Жириновский уже пил шампанское за здоровье Трампа, но эффект для россиян был обратным 4 27.09.2023, 15:08

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Ставке Кремля не суждено сбыться.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает завершить войну в Украине к 2025 году. На что надеется Россия?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Я уже несколько месяцев говорю о том, что по разным косвенным признакам видно, что Россия затягивает войну до президентских выборов в США. Напомню, что они должны состояться в начале ноября следующего года, а новый президент вступает в полномочия уже в конце января 2025-го.

В России явно надеятся на то, что на выборах в США победит Дональд Трамп, а тогда можно будет с ним договориться на своих условиях. Ставка делается именно на это.

В будущем году в ЕС тоже будут выборы, но вероятность изменения политической конъюнктуры в Евросоюзе и ключевых европейских странах маловероятна. Поэтому главная ставка делается именно на США, отсюда и 2025-ый год от Шойгу.

— Действительно, один из тезисов российской пропаганды — с Трампом будет легче договориться. Может ли приход к власти республиканцев привести к тому, что помощь Украине сократится?

— Она может сократиться или может колебаться, но вряд ли будет прекращена полностью. Многое будет зависеть от конкретной военной и политической ситуации.

Что касается надежд России на Трампа, то, напомню, что он уже был президентом США с января 2017-го по январь 2021-го. Трамп уже тогда не скрывал симпатии к Путину, хотел с ним договориться. Он критично относился к Украине еще потому, что многие украинские политики в 2016-ом году не скрывали своих симпатий к Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа.

Кстати, когда Трамп победил на выборах, помню, как покойный Владимир Жириновский открывал шампанское, пил за его здоровье. Что же случилось по факту? Как ни парадоксально, именно при Трампе Украина получила летальное оружие. Причем не просто какие-то там автоматы или боеприпасы, а противотанковые ракеты Javelin.

Это не потому, что Трамп вдруг резко полюбил Украину. Нет, речь идет про национальные интересы США и политическую конъюнктуру. Трампу нужно было показать, что он не российский агент, а работает в интересах своей страны. Его же главный лозунг был Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»). Вот он и показал таким образом крутизну Америки. Как видим, Трамп может быть разным.

Еще один пример: Трамп искренне хотел и пытался договориться с Путиным. Было несколько встреч, многочасовые переговоры. А что в итоге? Многие считали, что при Трампе произошло самое сильное ухудшение американо-российских отношений после Карибского кризиса. Начали сокращать дипломатический персонал, закрывать консульства и так далее.

Поэтому победа Трампа далеко не гарантирует, что США сразу же договорятся про мир в Украине на российских условиях. Может быть совсем другая ситуация. Надо учитывать, что в республиканской партии очень много влиятельных сторонников Украины. И в Сенате, и в Конгрессе.

Да, там есть крыло противников помощи Украине, считающих, что надо сконцентрироваться только на внутренних делах США, строить стену на границе с Мексикой. Здесь надо учитывать, что традиционно в республиканской партии всегда было сильным такое крыло, выступающее за демонстрацию активной роли США в мире. Они поддерживали активную внешнюю политику США.

— Чего в этой ситуации можно ожидать от Китая?

— США усиливают противостояние с Китаем, как и Китай с США. То есть тема отношений Китая и России будет здесь присутствовать. Гипотетически представим, что Трамп приходит к власти. Россияне говорят: «Мы готовы договариваться. Надавите на Украину, заставьте их, чтобы они признали оккупированные территории российскими, а мы готовы прекратить военные действия».

Во-первых, Украина на это не согласится. Во-вторых, Трамп же не может пойти на мир на российских условиях. В США такое не поймут, это вызовет сопротивление даже в республиканской партии.

Думаю, что и военные, и дипломаты, Госдепартамент тоже будет против такой позиции, как они и раньше были против уступок России. Ведь это не отвечает интересам США. Трамп наверняка может потребовать от русских сокращения отношений с Китаем, а это не в интересах РФ. Она откажется от этого. Зачем тогда Трампу идти на уступки России?

Это вот как возможный сценарий, который опровергает простую логику, что если Трамп придет к власти, то обязательно быстро договорится на российских условиях. Нет. Это не гарантировано. Ситуация может развиваться по-разному. Главная проблема — в нестабильности, несистемности, непредсказуемости Трампа. От него можно ожидать чего угодно.

Однако внешнюю политику США определяет не только президент, но и государственные институты: Госдеп, военные ведомства, бизнес, политический класс. Думаю, что пока рано делать выводы. Тем более мы не знаем, кто победит на президентских выборах в США в будущем году.

Подчеркну, даже если Трамп и победит, то я бы не спешил с выводами, что он будет действовать в интересах России. Он будет действовать в интересах США, а они не предполагают односторонних уступок России.

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