Россия всегда сдаст 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

27.09.2023, 15:33

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Москва чекистская кинет при первой же удобной возможности.

«Россия никогда не прощает попыток с собой дружить. Тем более — она не прощает безумства себя любить».

Айдер Муждабаев, бывший многолетний заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец», с 2016 года - гражданин Украины.

Перебор, скажете? Когда речь идет о нынешней путинско-чекистской реинкарнации России, то, да, с ней не стоит связываться. И что-то с ней подписывать, потому что путинские чиновники цинично назовут все это «какими-то бумажками» или скажут - «сам дурак».

И уж тем более нельзя верить их словам и посулам. Москва чекистская всегда кинет, продаст при первой же удобной возможности, исходя даже не из прагматичной долгосрочной стратегии, а просто удобной текущей конъюнктуры. Сама же, совершив кучу идиотских глупостей, тут же обвинит во всем вас - в предательстве и неблагодарности. И вероломно на вас же нападет, под град претензий, мифов и обид.

Путинисты сдадут или ликвидируют даже своих. Даже тех, кого сами отправили туда, где надо было решать их же вопросы. Хоть в Украину, хоть в Африку, хоть в Карабах.

Экс-государственный министр республики Арцах (Нагорный Карабах) Рубен Варданян задержан азербайджанскими военными на КПП в Лачинском коридоре.

Напомним, после капитуляции Арцаха Алиев требовал выдачи всех его политиков, чиновников и даже тех простых жителей, державших в руках оружие, а это большинство мужского населения (до массового задержания мужчин пока не дошло, хотя, возможно, мы не в курсе).

Пропагандист-депутат Госдумы Попов оправдывается: «Варданян, к сожалению, отказался от российского гражданства. Вытаскивать его нашему МИДу будет проблематично».

То есть, миротворцы Путина не имели возможности вывезти бывшего российского миллиардера (очередного глуповатого, поверившего Кремлю), гражданина «союзной» Армении? И спустя 10 месяцев они так и не контролируют Лачинский коридор, хотя обязаны по Соглашению 9.11.2020), и азербайджанские спецслужбы шерстят всех выезжающих и забирают тех, кого хотят?

Не держите всех за идиотов. Очевидная спецоперация.

1. Сделать приятно Алиеву, чтобы он провел для своего плебса шоу с судом над «террористом и сепаратистом».

2. И, главное, Путину - ясно, что направленный Кремлём год назад в Степанакерт Варданян слишком много знал про сдачу «великим геополитиком» Карабаха и много чего ещё. Включая всю конкретику: что Путин получил взамен за это от Турции, Азербайджана, возможно, нынешнего союзника Баку в регионе - Израиля, а, может, и ещё от кого-то. Хотя кое-что уже и так все знают - про русско-тюрский «Зангезурский коридор».

Но теперь в застенках Службы госбезопасности Азербайджана Варданян все это забудет. Или преставится из-за проблем с сердцем, или наложит на себя руки.

Кстати, что там азербайджанцы на фото с задержанным замазали? Его сломанные пальцы или какой-то жест в адрес Владим Владимича?

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