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ВСУ перешли железную дорогу под Бахмутом

  • 27.09.2023, 18:54
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ВСУ перешли железную дорогу под Бахмутом

Украинские воины закрепляются на новых рубежах.

Штурмовым группам ВСУ удалось пересечь железную дорогу сразу в нескольких местах на Бахмутском направлении фронта, включая прилегающие к Клещеевке и Андреевке районы. Передовые группы уже получили подкрепление, развивая наступление. Об этом сообщают бойцы украинской армии с передовой.

«Бахмутський Балу» рассказал про ожесточенные бои на самом горячем участке фронта в Донецкой области.

По его словам, ВСУ продвигаются, собирая «урожай» российских военнопленных.

Военный эксперт Телеграм-канала Kravchuk также отмечает, что ВСУ в некоторых местах перешли железную дорогу и закрепляются на новых рубежах. Кроме Клещеевки, ВСУ пересекли железнодорожное полотно севернее Курдюмовки, судя по появившимся в Сети кадрам. Этому факту уже есть видеоподтверждение.

Также следует отметить многочисленные контратаки россиян в направлении Андреевки, добавляет эксперт.

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