Контрнаступление под Бахмутом: ВСУ достигли успеха возле трех сел 27.09.2023, 20:05

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Речь идет о Клещеевке, Отрадовке и Шумах.

Украинские военные в ходе продолжающейся контрнаступательной операции в южных окрестностях Бахмута добились успеха возле трех сел. Речь идет о Клещеевке, Отрадовке и Шумах.

Соответствующую информацию озвучил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, Силы обороны постепенно отвоевывают захваченные ранее противником рубежи.

«Наши защитники выбивают оккупантов из занятых рубежей и закрепляются на достигнутых позициях», - сообщил собеседник.

Он также рассказал, что российские войска пытаются отбить утраченные рубежи в районе Андреевки и Клещеевки, но бойцы ВСУ надежно держат оборону. За минувшие сутки потери врага в живой силе составили 115 человек убитыми, еще трое сдались в плен.

Кроме того, Силы обороны уничтожили несколько вражеских артиллерийских установок, станцию РЭБ, три автомобиля и два склада со снарядами.

Как сообщал Charter97.org, ранее ВСУ перешли железную дорогу под Бахмутом.

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