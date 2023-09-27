Пропустивший свою девушку через мясорубку россиянин вышел на свободу после участия в войне 8 27.09.2023, 20:55

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В 2019 году суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Житель Пермского края Дмитрий Зеленский, приговоренный к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы, получил помилование после участия в войне с Украиной. Его мать Галина Зеленская рассказала об этом порталу 59.ru.

Зеленский прошел вторую чеченскую кампанию и работал аппаратчиком на заводе в Губахе. Периодически он проходил реабилитацию в военном госпитале в Перми, где познакомился с Татьяной Мелехиной.

В 2018 году в результате ссоры Зеленский задушил 27-летнюю возлюбленную и решил избавиться от трупа, чтобы скрыть следы преступления. На допросе он рассказал, что расчленил тело Мелехиной, провернул его через мясорубку, а кости собрал в три пакета и выбросил в реку, однако через некоторое время сам решил сдаться полиции.

По словам отца убитой, на суде Зеленский обвинил Мелехину в том, что она «скандалила», «гуляла по ночам» и не хотела знакомиться с его родителями: «Мне он в лицо заявил: „Значит, такую дочь воспитал“».

В 2019 году суд приговорил Зеленского к 11 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии № 37 под Чусовым до тех пор, пока его не завербовали на войну с Украиной в ноябре 2022 года.

«Сын пошел по многим причинам в ЧВК: хотел искупить вину за то, что сделал, кроме этого, ему оставалось сидеть в колонии шесть лет, поэтому принял решение, что лучше уедет на СВО. Он и в чеченскую кампанию в армию сам попросился», — рассказала мать Зеленского.

По ее словам, он вернулся в Россию в апреле 2023 года, получил помилование и уехал в оккупированную часть Луганской области Украины («ЛНР»). Сейчас Зеленский живет в городе Антрацит у своей тети, а затем планирует устроиться работать строителем в Анапе. В Губаху, где все знают о его преступлении, он возвращаться не хочет.

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