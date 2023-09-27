Путин констатировал провал попыток остановить рост цен на бензин 3 27.09.2023, 21:11

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Он продолжает стремительно дорожать.

Бензин на заправочных станциях России продолжает стремительно дорожать, несмотря на предпринятые меры по устранению дефицита топлива, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

Хотя в опте и на бирже стоимость бензина снизилась почти на 20% после того, как правительство ввело полный запрет на его экспорт, на ситуацию в рознице это повлияло мало.

«За вчерашний день в рознице литр бензина АИ-92 — 51,6 рубля, до 21-го (сентября был) 49,7 (рубля). Цена-то растет в рознице. Мера принята, а цены растут», — сказал Путин, обращаясь к министрам.

В некоторых субъектах РФ, продолжил он, люди вынуждены ездить в соседние регионы, чтобы покупать дизельное топливо, потому что у них цены не снижаются, а кое-где даже продолжают расти. «Что там происходит в этих в других звеньях (торговли) — это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — сказал Путин.

Курирующий энергетику вице-премьер РФ Александр Новак, в прошлом глава Минэнерго, сообщил президенту о новых мерах, которые готовит кабмин, чтобы потушить пожар на топливном рынке. Власти намерены контролировать наценки на топливо на АЗС, а также директивно определят нефтяным компаниям объемы поставок дизеля для проведения осенних полевых работ. Запрет на экспорт нефтепродуктов пока продолжит действовать, однако в будущем может быть смягчен: вывозить бензин и дизель за границу смогут только производители, а трейдеры — покупающие объемы на внутреннем рынке — лишатся такого права.

Наконец, правительство предлагает вновь увеличить субсидии нефтяным компаниям из бюджета в рамках демпферного механизма, которые были снижены с 1 сентября. «Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке и повысить эффективность поставок на внутренний рынок, насытить объемы внутреннего рынка необходимыми нефтепродуктами», — сказал Новак.

Путин это решение одобрил. Нефтяные компании — это «курицы, несущие золотые яйца», сказал он, добавив, что к ним надо относиться «бережно».

По данным Росстата, на 25 сентября в рознице бензин АИ-95 в среднем по России стоил 65 рублей за литр — на 7 рублей больше, чем в начале лета. Средняя цена дизельного топлива достигла 55,9 рубля за литр, что на 4,5 рубля выше, чем в начале июня.

Запрет на топливный экспорт был введен правительством 21 сентября после того, как оптовые цены на бензин взлетели на 70% с начала года, дизель подорожал на 40% за лето, а в южных регионах возник дефицит солярки на пике уборочной кампании.

Опрошенные Reuters участники рынка полагают, что меры, объявленные как бессрочные, будут действовать 2—8 недель, а если запрет продлится дольше, у НПЗ не будет другого выхода, кроме как сокращать производство. «Длительный запрет на экспорт дизтоплива приведет к дефициту автобензинов и новому росту цен», — сказал один из источников агентства.

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